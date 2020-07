Anche nella delicata sfida-salvezza di domani contro il Torino Cristian Romero e Mimmo Criscito potrebbero stare a guardare il loro Genoa.



Sia il centrale argentino che l'esterno campano non paiono infatti aver ancora recuperato dai rispettivi guai fisici che li hanno tenuti lontano dal campo negli ultimi impegni dei rossoblù. Entrambi sono sulla via del pieno recupero ma la prudenza, anche in vista dei prossimi impegni che attendono il Grifone (domenica la gara-verità con il Lecce, mercoledì il derby con la Samp) sembra guidare le intenzioni dello staff sanitario genoano.



Possibile, per non dire probabile, quindi che anche con i granata i due stiano ancora a riposo con Edoardo Goldaniga e l'ex di turno Antonio Barreca a prenderne i rispettivi posti in difesa e sulla corsia di sinistra.