Sarà il comunale di Chiavari il teatro in cui si svolgerà il prossimo compleanno del Genoa.



Il 6 settembre, 24 ore prima di spegnere le sue 126 candeline, il club più antico d'Italia approfitterà della pausa dei campionati di Serie A e B per disputare una partita amichevole in casa dell'Entella.



A tre settimane di distanza dall'esordio ufficiale nella stagione 2019/20, avvenuta venerdì scorso in Coppa Italia proprio nel piccolo stadio del Tigullio, il Grifone tornerà quindi ad esibirsi al Comunale in quello che si preannuncia un nuovo bagno di folla da parte dei sostenitori rossoblù.