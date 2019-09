Sarà un Genoa dal volto inedito quello che questa sera scenderà in campo al Comunale di Chiavari per affrontare in amichevole la Virtus Entella.



Oltre ai nove giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Aurelio Andreazzoli dovrà infatti fare a meno anche di Cristian Zapata, non convocato, e degli infortunati Cassata e Sturaro. Spazio dunque a chi in questo primo spezzone di stagione ha giocato poco o nulla. Come Andrea Favilli, reduce dall'ennesimo guaio fisico che avrà l'onere di sobbarcarsi il peso offensivo del Grifone. Al suo fianco dovrebbe partire l'ex Galatasarary Sinan Gumus, arrivato da svincolato, spesso a segno nei test pre-stagionali ma rimasto in bilico sulla lista dei partenti fino alle 22 di lunedì scorso.



In mezzo al campo, dopo l'infortunio muscolare patito tre settimane fa su questo stesso campo, tornerà a giostrare Riccardo Saponara. Quello del 16 agosto fu per lui un esordio in rossoblù dal gusto dolceamaro, coronato dal gol del provvisorio raddoppio del Grifone sull'Imolese ma rovinato dal fatto di essere costretto ad abbandonare la festa dopo appena mezzora di divertimento. Uno spazio dal primo minuto potrebbe poi esserci anche per altri due volti nuovi: il colombiano Agudelo e il polacco Jagiello. Sulle fasce Pajac a sinistra conta di incrementare il suo minutaggio in rossoblù dopo i 20 minuti scarsi disputati domenica contro la Fiorentina, mentre sulla corsia opposta a partire titolare potrebbe essere l'ultimo arrivato Peter Ankersen.



Assieme all'esterno danese, giunto a Pegli da soli due giorni, ma qualche metro più indietro dovrebbe poi esserci l'esordio dell'altro acquisto dell'ultimo minuto, Edoardo Goldaniga, affiancato nel tridente difensivo dai senatori Criscito e Biraschi.



Ballottaggio con probabile staffetta infine in porta dove Marchetti e Jandrei si alterneranno a difesa dei pali del Grifone.