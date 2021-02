Dopo Radovanovic e Destro ora tocca a Mimmo Criscito.



Se il centrocampista serbo e l'attaccante ascolano hanno tagliato contro il Verona, sabato scorso, il traguardo rispettivamente delle 300 e delle 250 gare disputate in Serie A, dopodomani con l'Inter un altro prestigioso obiettivo potrebbe essere raggiunto dal capitano rossoblù.



In caso di presenza a San Siro, domenica il difensore campano toccherà infatti le 200 partite nel nostro massimo campionato. 192 delle quali raccolte con la maglia del club più antico d'Italia.



Criscito debuttò con il Grifone appena 16enne in Serie B nel 2003 ma il suo esordio in A arrivò soltanto quattro anni più tardi con la Juventus. Club con cui scenderà in campo solo altre sette volte. Il resto è un monologo rossoblù, intervallato dal settennato russo allo Zenit.