A capire che quello attuale non sia certo il miglior campionato nella lunga vita del club più antico d'Italia non serve certo un luminare. I numeri del resto parlano chiaro. Una sola vittoria in undici gare, penultimo posto in classifica, peggior attacco del torneo e una difesa che incassa in media due reti a partita. La crisi del Genoa sembra un tunnel senza fine.



E a certificarne ulteriormente la sensazione di negatività ci si mette anche un record decisamente poco felice tagliato ieri dalla formazione di Rolando Maran. Il KO subito contro la Juve è infatti il quinto consecutivo incassato in casa dai rossoblù. Una striscia negativa mai fatta registrare in precedenza dal club ligure nei suoi 54 campionati in Serie A.



Un primato davvero poco onorevole raggiunto con le sconfitte arrivate contro Inter, Torino, Roma, Parma e appunto Juve.