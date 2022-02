Mancano tre giorni alla sfida di Marassi tra il Genoa e l'Inter. Tre giorni che Roberto Piccoli, e Alexander Blessin con lui, trascorrerà nella speranza di riuscire a mettersi definitivamente alle spalle il problema muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta di domenica in casa del Venezia.



L'attaccante bergamasco, arrivato in gennaio in prestito dall'Atalanta, rappresenta qualcosa di più di una pur valida alternativa a Mattia Destro. Nei piani di Blessin i due, pur avendo comuni caratteristiche da prima punta, non sembrano incompatibili, anche se finora assieme non hanno ancora mai giocato.



Averlo a disposizione contro i campioni d'Italia, tuttavia, permetterebbe al tecnico tedesco di variare un minimo i propri piani tattici in attacco. Magari schierandoli finalmente l'uno accanto all'altro.