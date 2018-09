Da buon capitano è stato Mimmo Criscito ieri sera a presentarsi a presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti dopo la pesante sconfitta rimediata dal suo Genoa in casa del Sassuolo. Un KO nato in un quarto di follia dopo che i rossoblu si erano portati per primi in vantaggio: "Ancora adesso non capisco il perché - ha detto a Radio Nostalgia l'esterno napoletano - C’era una punizione per noi nella loro area ed eravamo avanti: sembrava potessimo fare due gol. Poi ci sono stati 15’ di errori: dovremo lavorare sopra su quello che abbiamo sbagliato. Quando saremo di nuovo tutto insieme bisognerà guardarci in faccia e capire cosa sia successo: in Serie A se stacchi la spina ti puniscono, come successo oggi.”



Il 5-3 del Mapei Stadium nasce anche da tanti sbagli singoli all'interno di una prestazione collettiva comunque insoddisfacente: "Non parlo di errori singoli: oggi ho sbagliato anch’io - ammette Criscito - Dobbiamo farci un esame di coscienza per non ripetere gli stessi errori. Tirare fuori qualcosa di positivo da questa gara? Credo il secondo tempo e i primi venti minuti della gara. Il Genoa era venuto qui a fare la partita. Io so dove ho sbagliato oggi, gli altri anche. Ora bisogna non ripetere gli stessi errori. Abbiamo staccato la spina quindici minuti e loro ci hanno punito”.



Tra le note positive il solito entusiasmo dimostrato dai sostenitori rossoblù, giunti in massa a Reggio Emilia e in grado di cantare per 90' nonostante il risultato precocemente compromesso: “ Anche oggi sono stati fantastici, applaudendoci a fine gara dopo un risultato del genere. Il Genoa c’è, è vivo e dalla prossima gara col Bologna lo dimostrerà”.



Chiusura dedicata a Piatek, già autore in sette reti nelle prime tre uscite ufficiali del Grifone: “Piatek è un gran centravanti, un giocatore eccezionale. Si era un po’ titubanti sull’impatto che avrebbe avuto con il nostro campionato, ma ha iniziato molto bene. Ha dimostrato di essere un grande campione: speriamo continui su questa strada”.