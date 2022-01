È durata appena 6 mesi la parentesi all'Arminia Bielefeld di Lennart Czyborra. L'esterno tedesco infatti nei giorni scorsi ha terminato la sua apertura in patria, dove era approdato in prestito in estate dal Genoa.



Ora per lui ci sarà il rientro alla casa madre rossoblù, dove tuttavia potrebbe essere solo di passaggio in attesa di essere nuovamente girato altrove. I tempi per una sua nuova partenza sono comunque molto stretti, visto che la campagna trasferimenti chiuderà questa sera.