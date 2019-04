Due gol segnati nelle ultime sei partite: il rendimento offensivo del Genoa da quasi due mesi è il peggiore dell'intera Serie A.



Nessun'altra squadra da metà febbraio ad oggi ha infatti segnato meno del Grifone. Una sterilità realizzativa evidenziata ancor di più dal fatto che in ben 5 delle ultime 6 gare disputate in questo arco di tempo i rossoblu non hanno saputo trovare la via della rete. L'unica eccezione è rappresentata dal 2-0 rifilato alla Juventus lo scorso 17 marzo. Quasi un paradosso se si considera il fatto che Sanabria e compagni sono riusciti a bucare la difesa meno perforabile d'Italia ma non hanno saputo fare altrettanto con quelle di formazioni certamente più disattente come Frosinone, Chievo, Parma e Udinese.



Un segnale preoccupante che rischia di tramutarsi in emergenza qualora i ragazzi di Cesare Prandelli non riescano ad invertire In tempi rapidi il proprio trend sotto porta.