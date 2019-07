Altra uscita di mercato per il Genoa.



Tra i tanti giocatori che in questi giorni stanno salutando la maglia rossoblu c'è anche Marcos Curado, difensore argentino classe 1994 prelevato un anno fa dall'Arsenal Sarandì.



Il giocatore, reduce da una stagione in prestito al Crotone, è ad un passo dal rinnovare propria esperienza con il club calabrese. Curado tornerebbe in riva allo Ionio ancora una volta a titolo temporaneo.