Ancora un gol decisivo per Mattia Destro che con il suo settimo centro in campionato ha permesso al Genoa di superare di misura il Cagliari nello scontro salvezza del Ferraris.



Inevitabile a fine gara l'intervista per lui da parte dei giornalisti presenti a bordo campo: "Quelli di oggi sono tre punti fondamentali - ha dichiarato l'attaccante a DAZN - Abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo sofferto tanto ma queste sono partite che in un modo o nell’altro devi portare a casa e ci siamo riusciti".



Sulla sua ennesima segnatura stagionale, Destro ha aggiunto: "E' una bellissima abitudine, però l’importante è fornire prestazioni come quella di oggi. Le partite dimostrano che stiamo lottando, stiamo facendo quello che ci chiede il mister. Siamo molto contenti. È un campionato molto equilibrato, è un campionato duro e si vede dalle partite. Bisogna lottare ogni domenica e cercare di fare più punti possibili".