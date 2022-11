Il Genoa decide di non decidere. Almeno per il momento. Al termine di un lunedì lunghissimo sviluppatosi tra la Liguria e Miami, sede della 777 Partners, la società rossoblù ha preferito non prendere alcun provvedimento nei confronti di Alexander Blessin.



Malgrado i pessimi risultati dell’ultimo periodo (2 punti in 4 gare) e le scioccanti dichiarazioni post-Perugia, l’allenatore di Stoccarda non è stato sollevato dall’incarico. Una decisione che in realtà è una non scelta in quanto la posizione di Blessin è ancora fortemente in bilico e non è da escludere che l’esonero possa arrivare a breve. Prima di prendere qualsiasi decisione, tuttavia, l’ambiente rossoblù dovrà trovare un punto di equilibrio al suo interno.



Dopo oltre 24 ore di riflessione la dirigenza appare spaccata in due fazioni. Da una parte c’è la frangia capitanata dal direttore generale Johannes Spors, colui che ha portato il tecnico tedesco a Genova e che vorrebbe rinnovargli la fiducia; dall’altra c’è chi spinge per un addio immediato, con il presidente Alberto Zangrillo a fare da capofila. Nel mezzo uno spogliatoio rimasto basito dalle accuse di dilettantismo rivoltegli dall'allenatore del post-gara del Curi.



Nel frattempo restano congelate le posizioni di Aurelio Andreazzoli e Nenad Bjelica, unici due tecnici rimasti in corsa per l'eventuale sostituzione di Blessin che ieri ha diretto regolarmente la seduta defatigante seguita alla sfortunata trasferta in terra umbra.