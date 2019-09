E' già comincia la marcia di avvicinamento del Genoa al prossimo impegno di campionato.



Domenica pomeriggio i rossoblù saranno attesi dalla non semplice trasferta in casa della Lazio, aggravata dalla necessità di fare punti dopo l'unico racimolato nelle ultime tre uscite.



Oggi i giocatori si sono radunati a Pegli svolgendo una sessione a ranghi separati. Da una parte lavoro leggero per chi ha giocato ieri sera contro il Bologna, dall'altra seduta a pieno regime per tutti gli altri.



Privo di squalificati, in vista della sfida dell'Olimpico Aurelio Andreazzoli spera di poter recuperare i due infortunati Biraschi e Goldaniga. Entrambi i difensori hanno infatti saltato la partita con i felsinei per lievi fastidi muscolari.