Potrebbe proseguire in Serie B la carriera di Nicolas Spolli.



L'avventura del difensore argentino con il Genoa sembra ormai agli sgoccioli, tanto che la sua partenza dal capoluogo ligure potrebbe avvenire già entro la fine di questo mese. Su di lui hanno messo gli occhi almeno un paio di club cadetti con Crotone e Brescia che appaiono le più serie candidate ad assicurarsene le prestazioni.



El flaco, almeno per il momento, non sembra però troppo intenzionato a scendere di categoria e starebbe temporeggiando per capire se nel frattempo possa giungergli un'offerta alternativa da qualche squadra di Serie A.