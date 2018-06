Atalanta e Genoa ci hanno provato. Forse più con speranza che con convinzione. Difficilmente però il futuro prossimo di Mario Balotelli lo vedrà esibirsi con la maglia della Dea o con quella del Grifone.



La suggestione di tarda primavera cullata da bergamaschi e liguri di riportare in Serie A il talento esplosivo di SuperMario si è però immediatamente arenata di fronte agli ingenti costi di un'operazione tutt'altro che economica.



Il 28enne bresciano guadagna attualmente 4,5 milioni di euro netti all'anno, che al lordo della tassazione italiana sono praticamente il doppio. Inoltre, nonostante sia ormai svincolato dal Nizza, un accordo tra il club della Costa Azzurra e Mino Raiola, procuratore del centravanti della Nazionale, prevede che in caso di passaggio ad un'altra società del suo assistito alla squadra rossonera venga corrispondo un assegno di circa 10 milioni di euro. Una sorta di diritto di rivalorizzazione del ragazzo che due stagioni fa sembrava essersi perso del tutto.



Numeri improponibili sia per l'Atalanta che per il Genoa che dopo aver sondato il terreno, unici club italiani ad averlo fatto secondo Sky Sport, avrebbero deciso di rinunciare al colpo.