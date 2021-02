La rete realizzata ieri sera da Eldor Shomurodov, che ha permesso al Genoa di raggiungere il Verona sul momentaneo 1-1, rappresenta un semi-record per la società ligure.



L'attaccante uzbeko ha infatti messo la propria firma sul referto di gara due minuti e 58 secondi dopo il suo ingresso in campo. Una velocità che nella storia del club più antico d'Italia trova un solo precedente più veloce. Il primato assoluto appartiene infatti a Stefano Sturaro (guarda caso ieri sera avversario di turno dei rossoblù) e risale al 17 marzo 2019. Allora il centrocampista sanremese impiegò 92 secondi ad alzarsi dalla panchina e segnare una rete alla sua ex Juventus.



Lo riporta Opta Sport.