Sarà un Genoa molto simile a quello visto all'opera domenica contro la Lazio quello che nel prossimo turno di campionato farà visita al Chievo. Almeno dal punto di vista dei convocati.



Se da una parte Cesare Prandelli può infatti sorridere per il fatto di non avere giocatori squalificati, dall'altra il tecnico di Orzinuovi non potrà ancora disporre dei diversi infortunati ancora rilegati in infermeria. Oltre al lungodegente Hiljemark, la cui stagione è ormai praticamente finita, l'ex commissario tecnico dovrà con ogni probabilità rinunciare ancora una volta ai vari Favilli, Mazzitelli e Lapadula. Tutta da definire invece la situazione fisica di Sturaro. L'ex juventino, reduce da un'operazione al ginocchio eseguita in autunno, è ormai giunto agli sgoccioli del suo percorso riabilitativo e dovrebbe tornare in campo nelle prossime settimane. Per lui possibile addirittura una convocazione già per domenica ma molto dipenderà dalle indicazioni che lo staff sanitario rossoblù riceverà dall'amichevole di domani pomeriggio a Pegli con il Molassana.