Un ritratto a tutto tondo del ragazzo prima ancora che dell'atleta. E' quello che il portale L'ultimo uomo ha riservato a Christian Kouamè.



Il giovane talento del Genoa ha parlato del suo passato in Africa e della difficoltà incontrata nel salutare da adoscelente la terra natia: “Non è stato facile lasciare la Costa D’Avorio. Sapevo però cosa avrei voluto diventare e non ho perso di vista l’obiettivo. Giocando per strada ho imparato un sacco di cose… La fantasia esisterà sempre, sino a quando un ragazzino continuerà a giocare per la strada". "La corsa? - ha aggiunto Kouamè - E’ una delle mie caratteristiche. Ma ci vuole testa per capire dove andare e la tecnica che fa la differenza”.