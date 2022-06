Tra i protagonisti del nuovo Genoa, impegnato nella difficile risalita dalla B alla A, quasi certamente ci sarà ancora il volto di Silvan Hefti.



A descrivere la propria voglia di rivincita dopo la delusione maturata in seguito alla retrocessione del Grifone è lo stesso difensore svizzero tramite un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Siamo tristi e delusi che sia finita così. Abbiamo avuto la speranza e soprattutto la convinzione di potercela fare fino alla fine, purtroppo non è andata così. Nonostante tutto, vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Genoa per il vostro sostegno fino alla fine e per averci creduto insieme a noi. Adesso bisogna guardare avanti per tornare ancora più forti!“.