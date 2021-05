Il 2-1 inferto questo pomeriggio dal Sassuolo al Genoa non solo porta tre punti pesanti nella corsa all'Europa della squadra di Roberto De Zerbi ma permette agli emiliani di interrompere la storica striscia positiva interna dei rossoblù.



Dall'avvento di Davide Ballardini sulla panchina del club più antico d'Italia, infatti, il Grifone non aveva ancora perso tra le mura amiche del Ferraris. Una serie positiva iniziata già nel corso della gestione Maran e poi proseguita per altre undici gare interne. Un primato mai registrato prima dal Genoa nella massima serie.