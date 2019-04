L'asse di mercato tra Genoa e inter, storicamente molto caldo, preannuncia di mantenersi tale anche nella prossima estate.



Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, nella prossima sessione di trattative i due club allestiranno una serie di operazioni in sinergia. La principale riguarda il ritorno in nerazzurro di Ionut Radu, reduce da una buona stagione all'ombra della Lanterna. Ma lungo l'autostrada A7, che dal capoluogo ligure conduce a quello lombardo, potrebbero decidersi i destini anche di altri giovani calciatori, come il classe 2001 Eddie Salcedo, che l'Inter riscatterà dal Grifone, e Andrew Gravillon. Quest'ultimo, difensore ventunenne cresciuto nel vivaio meneghino ed attualmente in prestito al Pescara in Serie B potrebbe essere usato come pedina di scambio proprio all'interno dell'operazione Salcedo.



Sempre secondo il quotidiano di via Solferino, inoltre, in rossoblù potrebbero accasarsi anche un altro paio di giovani nerazzurri.