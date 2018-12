In attesa di tornare a vincerlo sul campo, cosa che non accade dal maggio 2016, il Genoa si accontenta di vincere il derby con la Sampdoria almeno sugli spalti del Luigi Ferraris.



Il dato sulla presenza media di spettatori fatta registrare nelle gare interne dei rossoblù in tutto il girone d'andata, e diffuso oggi dall'Osservatorio sul Calcio Italiano, fa infatti notare come mentre il Grifone abbia incrementato i propri tifosi di 3,1 punti percentuali rispetto allo scorso campionato. Tutto il contrario dei cugini blucerchiati, finiti in territorio negativo, alla luce di una calo di quasi 4 punti.



In assoluto, con una media di 21.602 spettatori, il Genoa risulta l'ottava squadra italiana per numero di presenze negli incontri casalinghi, preceduto dalle due milanesi, dalle due romane, dalla Juve, dal Napoli e dalla Fiorentina. Fuori dalla top ten, invece, la Samp, capace di far peggio anche di Bologna e Udinese.