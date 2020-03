Alla riapertura del mercato mancano ancora 4 mesi ma i dirigenti dei club di serie A sono già attivi nel gettare le basi per le prossime operazioni.



Una di queste è quella che potrebbe coinvolgere Inter, Torino e Genoa. Secondo quanto riporta FcInterNews.it i tre Club sarebbero al lavoro per impostare una grossa trattativa che coinvolgerebbe Andrea Pinamonti e Armando Izzo. L'attaccante trentino, attualmente di proprietà dei rossoblù che lo hanno riscattato a febbraio per 18 milioni di euro, verrebbe riacquistato a luglio dai nerazzurri per 20 milioni salvo poi essere girato ai granata. Come parziale contropartita arriverebbe alla Pinetina il difensore partenopeo, lanciato nel grande calcio proprio dal Grifone e profondamente stimato da Antonio Conte.



A favorire il buon esito della trattativa potrebbe contribuire in maniera determinante Mino Raiola, comune agente di entrambi i giocatori.