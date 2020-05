Il futuro di Andrea Pinamonti appare sempre più lontano dal Genoa.



Nonostante il riscatto operato a febbraio nei suoi confronti dalla società rossoblù, che l'ha acquistato a titolo definitivo dall'Inter, il giovane centravanti trentino sembra destinato a far rientro proprio in nerazzurro alla prossima riapertura del mercato. La società di Zhang è intenzionato a rispettare quell'accordo sulla parola stipulato la scorsa estate con i collegi liguri, impegnandosi a controriscattare il cartellino del giocatore.



Il rientro alla Pinetina del ragazzo, tuttavia, non sarà definitivo. L'Inter pare infatti voler utilizzare l'attuale numero 99 rossoblù come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi di mercato. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, i nerazzurri potrebbero inserire Pinamonti nella trattativa con il Torino per portare a Milano Armando Izzo, altro ex genoano. Resta da capire a quali condizioni il promettere attaccante si trasferirebbe in Piemonte.