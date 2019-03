Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Genoa ha voluto avvisare i tifosi e denunciare la comparsa di biglietti per Genoa-Juve che sono falsi e sono pubblicati per la vendita su portali non autorizzati dal club rossoblù.

Il Genoa Cfc comunica a tutti gli sportivi, in vista della gara Genoa-Juventus del 17 marzo 2019, che risulterebbero in vendita, su portali non autorizzati, biglietti contraffatti.

La scrivente società, parte lesa nella vicenda in esame, precisa di essere completamente estranea a tali canali di vendita e sta svolgendo approfondimenti per l’accertamento dei responsabili ai fini della loro segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Al contempo invita tutti coloro che avessero acquistato il tagliando d’accesso con le modalità sopra indicate (mediante portali non riconducibili direttamente alla società) a rivolgersi al personale del club, tramite indirizzo mail (ticketoffice@genoacfc.it) o recapiti telefonici, onde verificarne l’autenticità e non incorrere in spiacevoli inconvenienti al momento dell’ingresso allo Stadio Ferraris il giorno della partita.

Si comunica, altresì, onde evitare il ripetersi di simili problematiche, che sono ancora acquistabili biglietti esclusivamente attraverso i seguenti canali di vendita: Genoa Store, ricevitorie abilitate Lottomatica, portale Ticketone.it