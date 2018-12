Con due settimane di anticipo rispetto alla data ufficiale di inizio, il calciomercato invernale del Genoa farà registrare già quest'oggi il suo primo nuovo acquisto.



In giornata nel capoluogo ligureè infatti atteso l'arrivo di Jandrei, il venticinquenne portiere brasiliano che verrà prelevato dalla Chapecoense. L'estremo difensore con passaporto italiano sosterrà le visite mediche e se tutto andrà come previsto prima di sera potrebbe già firmare il suo nuovo contratto con il club più antico d'Italia.



Jandrei, che in estate fu vicinissimo alla Sampdoria, andrà inizialmente a ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle del titolare Radu, colmando il voto che verrà lasciato dalla sempre più probabile partenza di Federico Marchetti.