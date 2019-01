8 milioni di euro non bastano all'Empoli per cedere il faro del proprio centrocampo Rade Krunic. L'offerta, presentata nei giorni scorsi dal Genoa, non ha convinto la società toscana a privarsi del regista bosniaco, valutato da Leonardo Corsi non meno di 10 milioni di euro.



Il grifone, pur considerando Krunic un obiettivo primario del proprio mercato di riparazione, non vorrebbe spendere di più di quanto già proposto e starebbe pensando ad una contropartita tecnica in grado di abbassare le pretese economiche empolesi.



La pedina di scambio da inserire nell'operazione sarebbe Gianluca Lapadula, giocatore che sta vivendo da separato in casa questa sua avventura in rossoblù, tanto da non essere stato neppure convocato per il ritiro invernale che prenderà il via oggi in Spagna.



L'Empoli al momento tentenna, frenata soprattutto dall'alto stipendio percepito dal centravanti piemontese. Qualora il Genoa decidesse però di corrispondere parte di questi emolumenti, l'affare avrebbe concrete possibilità di realizzarsi.