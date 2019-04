Gianluca Lapadula non è solo l'acquisto più oneroso nella storia del club più antico d'Italia ma è anche il giocatore con l'ingaggio più alto tra quelli attualmente presenti nella rosa del Genoa.



Con il suo milione e mezzo di euro netto percepito ogni stagione, l'attaccante italo-peruviano stacca nettamente tutti gli altri compagni di squadra. Un ingaggio da top-player per una società estremamente parsimoniosa in fatto di emolumenti. Se si esclude capitan Criscito, tornato alla base in estate a parametro zero e ricompensato con uno stipendio annuo da 1,2 milioni, nessun altro rossoblù si avvicina neanche lontanamente al milione. Una cifra resa ancor più elevata se si guarda al rendimento di Lapadula, uno che il campo quest'anno lo vede praticamente soltanto in allenamento.



Secondo un calcolo pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport, l'ex capocannoniere di Serie B risulta essere il calciatore più pagato dell'intero campionato se si considerano i minuti effettivamente giocati.



Lapadula ha finora disputato appena mezzora in 32 turni di A. Il che significa che il centravanti piemontese ha percepito quasi 50.000 euro (48.500 per la precisione) per ogni minuto in cui è sceso in campo da agosto ad oggi. Una cifra che lo rende il giocatore più costoso dell'intera Serie A. Alla faccia di CR7...