L'incredibile domino di panchine che in queste settimane sta coinvolgendo mezza Serie A non risparmierà neppure il Genoa.



Nonostante il raggiungimento della salvezza abbia fatto scattare la clausola di rinnovo automatico del contratto di Cesare Prandelli fino a giugno 2020, le possibilità di vedere ancora il tecnico di Orzinuovi alla guida del Grifone sono molto vicine allo zero.

A tal proposito tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, quando saranno in programma una serie di incontri tra l'ex Ct e la dirigenza del Genoa, si dovrebbero avere finalmente notizie più certe.



Nel frattempo la società si guarda attorno cercando di capire chi possa essere l'eventuale sostituto di Prandelli. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il ventaglio delle alternative è al momento ristretto a soli tre nomi certi, che corrispondono ai profili di Aurelio Andreazzoli, Davide Nicola e Sabri Lamouchi. La rosa esprime in percentuali le probabilità che uno di questi possa essere il prossimo tecnico rossoblù, con Andreazzoli quotato al 30% e gli altri due appaiati al 20. Un ulteriore 30% viene poi lasciato libero per un eventuale quarto incomodo del quale al momento non si conosce il nome.