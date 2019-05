È destinato a interrompersi nei prossimi giorni il legame tra il Genoa e Cesare Prandelli.



La salvezza raggiunta domenica scorsa, non senza patemi, dal Grifone ha fatto scattare l'opzione di rinnovo anche per il prossimo anno per il contratto del tecnico rossoblù. Tuttavia difficilmente l'ex commissario tecnico sarà ancora al timone del sodalizio ligure nel ritiro estivo di Neustift.



Sia la società che lo stesso allenatore non ritengono soddisfacente l'esperienza vissuta assieme da dicembre ad oggi e di comune accordo starebbero pensando ad una risoluzione consensuale del contratto. La decisione verrà comunicata ufficialmente tra domani e giovedì quando Prandelli e la dirigenza rossoblu parteciperanno ad una conferenza stampa indetta per l'occasione.