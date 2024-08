Genoa, lussazione alla spalla per Matturro: "Sto bene. Torno presto". Ma rischia un mese di stop

Il difensore uruguaiano è stato infatti costretto ad abbandonare il campo in barella e visibilmente dolorante a un quarto d'ora dal triplice fischio in seguito a uno scontro di gioco. Trasportato d'urgenza presso gli Spedali Civili del capoluogo lombardo, al giocatore, scortato anche dal presidente del Genoa, il professor Alberto Zangrillo, è stata riscontrata una. Un problema che ha richiesto l'immediato intervento dei medici che, in anestesia, hanno riportato l'articolazione nella sua posizione naturale.Già nella serata Matturro ha voluto ringraziare e tranquillizzare i molti tifosi e compagni rossoblù che nelle ore precedenti si erano preoccupati per la sua situazione: “, grazie a tutti per i messaggi - ha scritto il giovane difensore in una storia comparsa sui propri profili social - È lussazione della spalla,Malgrado l'ottimismo dispensato da Matturro, il giocatore. Il 21enne uruguaiano salterò dunque certamente il debutto in Coppa Italia di venerdì prossimo, oltre alle prime giornate di campionato.