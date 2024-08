Genoa KO a Brescia: cronaca e tabellino dell'amichevole del Rigamonti

Getty Images

Priva di tanti titolari, tra cui gli acciaccati Gudmundsson ed Ekuban e il neoarrivato Gollini, e con altri a mezzo servizio, come Retegui e Bani, entrati solo nella ripresa, ldai lombardi allenati dall'ex rossoblù Rolando Maran. Una punizione forse eccessiva per i liguri, comunque in grado di creare diverse azioni da rete ma incapaci di finalizzarle.Il Genoa è andato. A decidere la sfida sono però il destro al volo dipoco dopo la mezzora e il rigore realizzato daa metà del secondo tempo. Nel finale il Brescia ha sfiorato più volte la terza rete, ma anche il Grifone è andato vicino al gol con i doppi tentativi di Retegui e Accornero.

A rendere ancora più amara la serata genoana in terra lombarda è arrivato anche, costretto a lasciare il campo a un quarto d'ora dalla fine a causa di un preoccupante infortunio alla spalla.pt 36’ Moncini; st 23’ Borrelli (rig.): Lezzerini (25’ st Avella); Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow (1’ st Corrado); Bisoli (1’ st Besaggio), Verreth (1’ st Paghera), Bertagnoli (1’ st Fogliata); Olzer (1’ st Galazzi); Bianchi (1’ st Buhagiar), Moncini (1’ st Borrelli). (A disp. Faggiano, Mafezzoni, Ghidini, Nuamah, Muca). All. Maran

: Leali (13’ st Sommariva); Vogliacco (13’ st Calvani), De Winter (23’ st Bani), Matturoo (31’ st Pittino); Sabelli (13’ st Zanolli), Malinovsky, (13’ st Masini) Bohinen (23’ st Badelj), Thorsby (13’ st Frendrup), Fini (23’ st Martin); Messias (23’ st Accornero), Vitinha (13’ st Retegui). (A disp. Ekhator, Papadopulos, Venturino). All. Gilardino.: M. Fabbri di Ravenna