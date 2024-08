Genoa, Gilardino: "Spero che Gudmundsson resti. Ma non sono un veggente"

Getty Images

Tutti vogliono. Ovviamente anche...Il tecnico del Genoa, interpellato al termine dell' amichevole di ieri sera contro il Brescia riguardo alle voci di mercato che sempre più insistentemente ronzano attorno al suo gioiello più prezioso, ha detto la sua circa l'eventuale cessione dell'attaccante islandese:- ha dichiarato l'allenatore di Biella a Il Secolo XIX - L'ho ripetuto tante volte. Ci sono situazioni da valutare a livello societario e personale del giocatore. Ora è fermo, spero di riaverlo e sono certo che appena rivestirà la maglia del Genoa farà grandi cose come sempre.ma ci auguriamo di restare così con qualcuno che venga a completare la rosa".

Nel frattempo il numero 11 rossoblù, cercato con grandissimo interesse dall'Inter e, soprattutto, dalla Fiorentina , dopo aver saltato l'amichevole di sabato scorso con il Mantova ha marcato visita anche nel test del Rigamonti. Una doppia assenza che tuttavia non ha nulla a che fare con la sua possibile partenza. A tenere Gudmundsson ai box ci ha pensato un affaticamento muscolare accusato negli ultimi giorni di ritiro in Val di Fassa: "- ha spiegato ancora Gilardino -Il riferimento del tecnico del Grifone è all'incontro di venerdì prossimo a Marassi contro la Reggiana, sfida valida per il primo turno di Coppa Italia, nonché come debutto stagionale della sua squadra. Un incontro al quale Gilardino spera di poter arrivare con Gudmundsson ancora a sua disposizione.