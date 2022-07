Prosegue l'opera di sfoltimento della rosa e di conseguente abbassamento del monte stipendi da parte del Genoa.



Dopo aver risolto alla fine della scorsa settimana la grana Caicedo, ora i rossoblù stanno per liberarsi di un altro ingaggio pesantissimo: quello di Nikola Maksimovic.



Con l'addio dell'ecuadoriano il difensore serbo è diventato il tesserato più pagato dalla società ligure. Presto però anche il milione e mezzo garantito annualmente all'ex di Torino e Napoli potrebbe non gravare più sulle casse di Villa Rostan. Almeno non totalmente. A farsene carico ci penserà il Lecce, club che dopo giorni di trattative sembra ora aver rotto ogni indugio convincendosi definitivamente dell'idea di portare in Salento Maksimovic.



In realtà il nome del 31enne di Bajina Basta dovrebbe continuare a figurare sui registri contabili del Genoa. L'accordo con i pugliesi prevede infatti il trasferimento in prestito con metà dello stipendio garantito proprio dai rossoblù.