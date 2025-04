Getty Images

Genoa, Miretti si è operato: stagione finita

Tutto confermato: Fabio Miretti si è operato, la sua stagione è finita.



Il Genoa ha confermato che il centrocampista classe 2003, in prestito dalla Juventus, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla per risolvere la lussazione acromion-claveare dell'articolazione.



Miretti dunque non scenderà più in campo nel 2024/25 con la maglia del Grifone: la sua stagione si chiude con 26 presenze (25 in Serie A, 1 in Coppa Italia) e 3 goal con i rossoblù.



MIRETTI OPERATO: IL COMUNICATO DEL GENOA - Fabio Miretti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. L’intervento svolto in sinergia con Juventus FC è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni.