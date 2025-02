Genoa, niente rescissione per Balotelli: "Sto cercando di mantenere la mia promessa"

Mario Balotelli è rimasto al Genoa. Nonostante la sua avventura con i rossoblù stenti a decollare, anche a causa delle scelte di Patrick Vieira, che non lo vede centrale nel progetto, Super Mario vuole continuare a lavorare duramente in Liguria, come scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

PROMESSA - Un messaggio motivazionale quello scritto da Balotelli come didascalia a un video realizzato dal centro sportivo del Genoa dopo essersi allenato: "Sto ancora cercando di mantenere la mia promessa. Sono un uomo di parola". Con inquadratura finale sullo stemma rossoblù.

FUTURO - Negli ultimi giorni di mercato si era parlato di un possibile passaggio al Monza, a cui era stato proposto, o al Venezia, ma, alla fine, Balotelli è rimasto al Genoa. La risoluzione potrebbe essere ancora un'ipotesi, ma in Italia non può traferirsi perché avrebbe dovuto svincolarsi dal Genoa entro la mezzanotte del 3 febbraio. Potrebbe andare in quelle nazioni in cui il mercato è ancora aperto come in Turchia (chiude l'11 febbraio), negli Emirati Arabi (11 febbraio), in Canada e Stati Uniti (aperto dal 31 gennaio con chiusura il 23 aprile). A giudicare, però, dal messaggio lanciato da Balotelli, sembra difficile, al momento, pensare a un addio nonostante i pochi minuti giocati.

NUMERI - Al Genoa, finora, Balotelli ha gocato appena 56 minuti in Serie A in sei partite, senza gol.