Genoa, chance in Corea del Sud per Balotelli?

un' ora fa



Che futuro per Mario Balotelli? L'attaccante italiano non rientra più nei piani del Genoa che lo ha di fatto messo sul mercato e sta cercando una soluzione per liberarlo entro il 3 di febbraio. Tanti sono i rumors per una permanenza in Serie A, con Monza e Venezia che lo hanno messo nel mirino, ma che non sono da sole.



Secondo quanto riportato dal Secolo XIX nelle ultime ore in città hanno iniziato a circolare voci sul possibile interessamento di due club della K-League, la massima competizione nazionale della Corea del Sud. Al momento queste voci sono state smentite dai rossoblu con SuperMario che spinge per una permanenza in Italia.