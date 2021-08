Ancora un guaio fisico per Francesco Cassata.



Archiviata un'annata totalmente da dimenticare, caratterizzata da una lunga permanenza ai box a causa prima della positività al Covid-19 poi da due infortuni muscolari in sequenza, per il centrocampista del Genoa la nuova stagione non inizia certo in maniera differente.



Nella giornata di ieri il 24enne spezzino si è infatti sottoposto ad un intervento di pulizia al ginocchio presso una clinica specializzata in Spagna.



Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire entro due mesi.