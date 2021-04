Guarda in casa Crotone il Genoa alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.

Se l'interesse dei liguri per ​Nwankwo Simy è noto ormai da qualche settimana, ora emerge l'ipotesi che la società di Enrico Preziosi possa tentare di portare a Pegli anche il suo compagno Junior Messias.



Giocatore ecclettico e polivalente, in grado di agire sia come mezzala, che come trequartista, seconda punta o attaccante esterno, il brasiliano classe 1991 è una delle grandi sorprese dell'attuale campionato, malgrado la stagione non certo felicissima della sua squadra. Al primo torneo in Serie A, Messias ha messo a segno 8 reti e fornito 4 assist. Numeri che ne giustificano ampiamente la presenza ad alti livelli, dopo un passato trascorso in lunga parte con i dilettanti.



Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX, con il Crotone ormai virtualmente retrocesso e con il Genoa sempre più vicino alla salvezza, il Grifone si starebbe già muovendo per portare in Liguria il ragazzo che ha un contratto con i calabresi valido fino al giugno 2024.