La holding statunitense proprietaria del Genoa, già al centro di diverse questioni giuridiche, sarebbe finita nuovamente sotto la lente della giustizia americana. Nel mirino questa volta ci sarebbero le, compagnia aerea low cost con sede in Australia.Secondo il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, il denaro utilizzato dalla 777 e dalla sua principale fonte di finanziamento, l'assicuratore A-CAP, per l'acquisto della compagnia aerea potrebbe nascondere un tentativo di riciclaggio. Come racconta l'emittente australiana ABC inoltre "il denaro degli assicurati è stato investito dove avrebbe dovuto essere, compreso il motivo per cui

Nel frattempo, proprio oggi nel pomeriggio italiano, i legali della 777 si presenteranno presso il tribunale distrettuale di New York per rispondere delle accuse mosse dalla Leadenhall Capital Partners. La società di gestione patrimoniale inglese imputa alla holding della Florida di non aver fornito garanzie reali ad almeno 350 milioni di dollari dei 600 prestati negli anni scorsi alla 777.