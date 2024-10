Genoa, altra tegola per Gilardino: si ferma anche Frendrup. Salta l'Atalanta, in dubbio col Bologna

Getty Images

Ancora un infortunio in casa Genoa, ancora di natura muscolare.La lista degli indisponibili di Alberto Gilardino si aggiorna aggiungendo ai tanti degenti dell'infermeria rossoblù anche il nome diIl mediano danese, pedina insostituibile nello scacchiere del tecnico di Biella, si è fermato nel corso dell'allenamento odierno accusando unGli esami a cui si è sopposto il giocatore hanno evidenziato la presenza diche gli farà saltare la gara di sabato pomeriggio in casa dell'Atalanta e lo costringerà a non poter rispondere alla chiamata della sua nazionale in vista del doppio impegno di Nations League.

La speranza del Genoa è quella di poter avere il giocatore nuovamente a disposizione subito dopo la sosta per la gara con il Bologna.