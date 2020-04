La carriera di Goran Pandev si arricchirà di un altro capitolo.



Come era prevedibile l'attività agonistica del trequartista macedone del Genoa non si concluderà al termine di questa stagione, come inizialmente preventivato dallo stesso diretto interessato, ma proseguirà anche il prossimo anno come lui stesso ha rivelato a Sky Sport: "A inizio campionato avevo pensato di lasciare il calcio giocato ma abbiamo visto poi cosa è successo. Ora sono in scadenza con il Genoa e ci sono cose più importanti a cui pensare ma voglio continuare un altro anno. E il mio sogno è l'Europeo. Poi non mi piacerebbe fare l'allenatore, magari il dirigente o il procuratore".



Pandev ha poi svelato come i rumors emersi a fine gennaio relativi ad un suo possibile ritorno all'Inter fossero assolutamente reali: "Per me l'Inter è tutto, la squadra che mi ha portato in Italia e mi ha cambiato la vita. Qualcosa c'è stato ma la mia idea è stata chiara fin dall'inizio. Mi ha chiamato Ausilio, gli ho detto 'Mi state prendendo in giro? Cercatene uno più giovane'. Poi ho parlato qui con Zarbano che mi ha detto 'Goran, non se ne parla'. E infatti andare via non era bello".