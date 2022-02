A tre settimane dal suo addio al Genoa,ha parlato del suo commiato dal club rossoblù: "Se penso al Genoa mi fa male molto male - ha detto al Secolo XIX -. E così ho capito che ho fatto la scelta giusta, per sentirmi ancora vivo. Qui a Parma siamo indietro ma crediamo ancora nei play-off. Buffon? È felice di avermi qui".Pandev è tornato sulle difficoltà vissute dal Grifone in questa stagione: "Già all'inizio si capiva che non era come gli altri anni in cui facevamo fatica ma ne venivamo fuori.Noi giocatori abbiamo fatto malissimo ma hanno dato tutta la colpa a noi vecchi. Dicevano che non volevamo questo allenatore ma non era vero. Mi spiace che nessuno della società abbia detto nulla su questo".Goran rivela poi qual è stata la molla che lo ha spinto a salutare il Genoa: ". Nessuno mi ha detto rimani, aiuta i ragazzi. Mi hanno detto se hai deciso di andare vai. Si vedeva che erano contenti e ho voluto togliere il disturbo" .Nonostante il burrascoso addio, il macedone dimostra di portare ancora il rossoblù nel cuore: "non sono mai stato così tanto tempo in un club, la mia famiglia è a Genova e io vivrò lì.Spero in Destro, bomber vero, ma anche gli altri devono aiutarlo a segnare".Una cosa è certa: questi saranno davvero gli ultimi mesi della sua carriera da calciatore: "Stavolta si., al nostro pubblico, ci tenevo. Ora l'importante è che il Genoa si salvi, poi sarei felice di venire allo stadio a salutare la gente".Pandev infine esclude di poter giocare un'ultima partita con la nazionale macedone, prossima avversaria dell'Italia nelle semifinali play-off per i mondiali del Qatar: "No, non ci sarò".