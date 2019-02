A sostenere il difficile tentativo di rimonta della Juventus in Champions League contro l'Atletico Madrid ci sarà a sorpresa anche Goran Pandev. L'ex trequartista di Inter e Napoli, oggi al Genoa, si schiera apertamente dalla parte dei bianconeri sostenendo come una loro eliminazione dalla coppa più prestigiosa non sarebbe un bel segnale per il movimento calcistico italiano: “Mai visto un campionato finito a febbraio - ha dichiarato il macedone al Secolo XIX - Anche la Juventus avrebbe bisogno di rivali più forti, vince facile in Italia e in Europa può già uscire agli ottavi. Spero di no: è molto forte, può farcela al ritorno, anche se con l’Atletico è dura“.