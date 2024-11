Getty Images

Genoa, Paolo Zangrillo promuove Balotelli: "Credo in lui. E nella nostra tifoseria"

14 minuti fa



L'acquisto da parte del Genoa di Mario Balotelli potrebbe essere la scintilla in grado di ravvivare la fin qui deludente stagione rossoblù.



Ne è convinto Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione, fratello del presidente del Grifone, Alberto, e soprattutto tifosissimo rossoblù. “La stagione del Genoa è complessa - ha dichiarato il politico a Il Secolo XIX - ma credo nell’investimento su Balotelli".



Super Mario ma non solo. Zangrillo junior di dice infatti certo che il Genoa abbia anche altre rilevanti risorse per risollevare se stesso nel prosieguo della stagione: "Sono convinto che ci siano valori importanti, non solo tecnici. E mi riferisco alla straordinaria tifoseria che abbiamo. Sono fiducioso, faremo un buon campionato“.