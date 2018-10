Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, capocannoniere della Serie A, si racconta a DAZN: "Sarà difficile raggiungere il record di Batistuta e segnare nei primi undici match. Nei prossimi incontri troverò squadre come Juve e Inter, che concedono solamente un’occasione. Ci proverò, voglio segnare in tutte le partite che gioco".



SUL FANTACALCIO - "So cos’è il Fantacalcio perché ho ricevuto un sacco di messaggi su Instagram: i fantallenatori mi bombardano! Ma non so come si gioca. Posso solo dire che se mi avete preso avete fatto bene".



SUL MERCATO - "Juve? L’anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato solo da due mesi e mezzo e non so dove sarò tra altri sei".