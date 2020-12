Un vecchio pallino di mercato potrebbe tornare di moda in casa Genoa in vista della riapertura delle trattative invernali.



Tra i molti profili sondati dal club rossoblù in caso di partenza di Gianluca Scamacca nelle prossime settimane ci sarebbe anche quello di Michal Krmencik, 27enne ceco del Bruges. Lo scrive il Secolo XIX.



Già in passato, in almeno due occasioni, Krmencik è sembrato vicinissimo al Grifone. Accadde due anni fa, allorché i liguri erano alla ricerca del sostituto di Kris Piatek appena ceduto al Milan, e poi successe nuovamente nel gennaio di quest'anno quando si ipotizzava una sinergia di mercato con la Lazio. In entrambe le circostanze, tuttavia, le intenzioni del Genoa restarono tali e il giocatore, all'epoca in forza al Viktoria Plzen, finì per trasferirsi in Belgio.