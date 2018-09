Alla sua prima stagione in Italia Krzysztof Piatek sta stupendo tutti battendo a suon di gol un record dietro l'altro.



L'ultimo è arrivato ieri sera con la rete realizzata contro il Chievo. Una marcatura che oltre a contribuire al successo della sua squadra ha permesso al giovane bomber polacco di diventare il primo goleador stagionale dei cinque principali tornei europei ad andare in doppia cifra in gare ufficiali.



Domenica prossima allo Stirpe di Frosinone il 23enne di Dzierzoniov potrebbe però entrare definitivamente nella storia del club più antico d'Italia dopo essere già entrato nel cuore dei suoi nuovi tifosi. Come spiega PianetaGenoa1893.net violando anche la porta ciociara Piatek eguaglierebbe un primato che resiste da oltre 70 anni: quello del genoano a segno per più gare consecutive in campionato. Un record attualmente detenuto da Bruno Ispiro che nella stagione 1941-42, la penultima prima dell'interruzione bellica, esultò per sei giornate di seguito.