"Io non sono pentito di essere andato alla Juventus come pensa qualcuno. Anzi l'avventura alla Juve per me è stata una lezione di vita" parole e musica di Mattia Perin.



Il portiere del Genoa, ancora di proprietà bianconera, nel corso di una diretta Instagram sulla pagina Juve passion 1897, ripresa questa mattina da Tuttosport, ha chiarito come nonostante le molte difficoltà incontrate nel corso della sua esperienza all'ombra della Mole non sia per nulla pentito della scelta fatta due anni fa: "A Torino ho imparato tanto - ha aggiunto l'estremo difensore - anzi quasi tutto".