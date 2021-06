Se Mattia Perin resta la prima scelta per la porta del Genoa, lo stato di stallo in cui sembra versare la trattativa con la Juventus induce il Grifone a guardarsi attorno alla ricerca di eventuali alternative.



Una delle piste più battute è quella che porta alla Torino granata e al portiere della Nazionale Salvatore Sirigu. Il 34enne nuorese è ormai in rotta con il club di Urbano Cairo e sembra destinato a salutare la Mole dopo quattro anni. Al Genoa il suo profilo piace e il Toro pare disposto a cederlo anche in prestito fino al giugno 2022, quando scadrà il suo contratto. L'ostacolo però è rappresentato da uno stipendio altissimo per gli standard rossoblù.



Sirigu infatti percepisce un ingaggio da 2 milioni di euro netti all'anno, che al lordo fanno quasi il doppio. Cifra inarrivabile per la società di Enrico Preziosi dove il più pagato attualmente risulta essere Milan Badelj con 1,4 milioni annui. Soltanto con un aiuto da parte del Torino, quindi, il Genoa potrebbe permettersi di accogliere Sirigu tra le sue braccia.